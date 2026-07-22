Министър Стоянов за "Безмер": Това е от решенията, които не се взимат лесно

Пред депутатите в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов представи проекта на решение за пребиваване на летище “Безмер“ на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. В пленарната зала е и премиерът Румен Радев.

“Това е от решенията, които не се взимат лесно, но от решенията, които точно в този момент са нужни”, каза от трибуната Стоянов.

Министърът увери, че с това решение страната ни не губи националния си суверенитет, защото в правомощията на Народното събрание е да променя всички параметри по американската нота - числеността на военнослужещите, да разрешава или забранява разполагането на военните самолети цистерни, както и времето на престоя им. Всяко отклонение от одобрените от НС параметри ще изисква и съответното одобрение от българските институции”.

Стоянов увери, че управляващите разбират притесненията на българските граждани, затова са предприели действия за прозрачно вземане на решения с ясни гаранции за законност, защита на националните приоритети и запазване на контрола.

“Ние постъпваме честно спрямо българското общество, представяйки истината за пребиваването на самолетите цистерни“, подчерта Стоянов и добави, че са предприети всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт.

“Поискали сме и сме получили гаранция от стратегическия партньор за минимизиране на рисковете за националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рисковете“, каза министърът.

“Искам да уверя народните представители, че доколкото зависи от мен като министър на отбраната, ще продължа да се придържам към политиката на максимална прозрачност“, категоричен е министърът.

Нота от САЩ

Стоянов обясни също, че искането за разполагане на съюзни самолети на територията на Република България е на база постъпила от посолството на САЩ нота от 17 юли тази година, с която се иска разрешение за разполагане на до осем самолета КС-135 и до 250 военнослужещи на авиобаза “Безмер“ от 24 юли до 1 октомври 2026 година.

“Те се позовават на двустранното десетгодишно споразумение, подписано през 2006 г. и през 2016 г. обявено за безсрочно, относно съвместното използване на съоръженията на територията на България, обясни военният министър.

“С предложението до НС за разрешение спазваме Конституцията и закона“, подчерта Стоянов и уточни, че самолетите са за дозареждане и нямат военни възможности.

“На територията на България няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие не превръща България в страна във военните действия. Правителството няма да допусне използване на българската територия извън одобрения от парламента мандат. България не предприема никакви враждебни действия срещу която и да е друга държава, изпълняваме договорните си ангажименти със САЩ“, категоричен е Стоянов.