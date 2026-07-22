В с. Безмер започна подписка срещу разполагането на US самолетите

Подписка срещу разполагането на американските военни самолети започна в село Безмер, съобщава БТА. Кметът Росен Русев казва, че по този начин хората искат да изразят несъгласието си и дори са готови и на протестни действия.

Към подписката са заявили желание да се присъединят и още няколко села. Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък.

Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност.

“Инициатор конкретен няма, това е по искане на голяма част от жителите. Те казаха: „Няма ли да направим някаква реакция спрямо ситуацията, в която сме набъркани в момента“, посочи кметът Русев.

Според него много от хората не са били достатъчно информирани за целта на разполагането на самолетите. “След като стана ясно, че най-вероятно ще обслужват конфликта с Иран, изразиха твърдото си несъгласие и поискаха да направим възможност да заявят позицията си“, каза Русев.

Готви се и протест

Според кмета не са изключени и протестни действия. “Хората гледат какво се случва в Украйна, знаят, че при такива военни конфликти често има пострадали цивилни, не винаги се удрят само военни обекти и има такива опасения“, каза Русев.

Той отчете, че времето до очакваното решение е твърде кратко и вероятно предложението ще бъде одобрено от Народното събрание днес. “Независимо от това жителите искат да изразят мнението си и впоследствие подписката да бъде внесена в Министерството на отбраната. Много е възможно управляващите да осъзнаят, че голяма част от населението не е съгласно с това решение“, заяви кметът.

Кметът добави, че не е получил официална покана за срещата на министъра на отбраната с кметове от Ямболска област, но възнамерява да направи опит да присъства.

Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджа и региона. По думите му кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката, като е възможно към нея да се присъединят и други населени места.