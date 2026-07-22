ПП и ДБ настояват Радев да дойде в НС и да обясни за US самолетите в "Безмер"

Депутатът от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев поиска от председателя на парламента Михаела Доцова да извика в Народното събрание министър-председателя Румен Радев, за да обясни каква сделка е сключило българското правителство в енергийната сфера със САЩ, за да им разрешим да разположат самолетите си цистерни на авиобаза "Безмер".
После на трибуната излязоха и народните представители от ГЕРБ Владимир Гаджев и Георг Георгиев, които пък поискаха в залата за изслушване по темата да се явят външният министър Велислава Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев.
Накрая председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев също се качи на трибуната и поиска почивка, докато премиерът Радев дойде в Народното събрание.
Доцова се съобрази с молбата му и даде 15 минути почивка.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.