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ПП и ДБ настояват Радев да дойде в НС и да обясни за US самолетите в "Безмер"

От ГЕРБ настояват да се явят и външният и министърът на транспорта

22.07.2026 | 13:08 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Депутатът от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев поиска от председателя на парламента Михаела Доцова да извика в Народното събрание министър-председателя Румен Радев, за да обясни каква сделка е сключило българското правителство в енергийната сфера със САЩ, за да им разрешим да разположат самолетите си цистерни на авиобаза "Безмер".

После на трибуната излязоха и народните представители от ГЕРБ Владимир Гаджев и Георг Георгиев, които пък поискаха в залата за изслушване по темата да се явят външният министър Велислава Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев.

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Накрая председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев също се качи на трибуната и поиска почивка, докато премиерът Радев дойде в Народното събрание.

Доцова се съобрази с молбата му и даде 15 минути почивка.

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Тагове:

Демократична България самолети Румен Радев Народно събрание
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