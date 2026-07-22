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Какви хора не е добре да каните на гости?

Внимавайте с клюкарите

22.07.2026 | 18:15 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Вероятно сте чували израза „Моят дом е моята крепост“. Домът ни е специално място, нищо че често забравяме за това. Важно е той да ни кара да се чувстваме добре в него, защитени, да можем да си отпочинем ефективно. 

Обичате ли да каните гости? Дори и да нямаме много време за тези неща, понякога се случва в дома ни да дойдат роднини, съседи, познати, близки приятели. 

Вижте кои 5 типа хора не бива да каните у дома, независимо колко близка изглежда връзката ви. 

Вечно оплакващият се

Забелязали ли сте, че някои хора могат да намерят проблем във всяко хубаво нещо? Поканени в дома ви, те влизат и започват да сравняват, критикуват и да се оплакват. 

  • „Защо е толкова тихо тук?“
  • „Трябваше да направиш това вместо онова.“
  • „Ако бях на твое място, щях да променя всичко.“ и т. н.

Думите им носят негативна енергия, която изпълва пространството ви с тежест. Когато си тръгнат, се чувствате натоварени, напрегнати. Това е така, защото техният дух се храни от недоволството.

Клюкарят

Бъдете внимателни с хора, които носят чуждите тайни на вашата маса. Защото ако могат да говорят за другите във ваше присъствие, те ще говорят и за вас в присъствието на някой друг. Клюките действат разрушително за положителната енергия в дома ви. Те разделят семейства, унищожават приятелства. Когато поканите клюкари в дома си, вие отваряте вратите си за енергийно замърсяване.

Източник: 5 типа личности, които не бива да каните в дома си

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