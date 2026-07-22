Слави Трифонов: Радев превръща България в потенциална мишена

Решението и отговорността на Радев за американските самолети на "Безмер" е единствено негова. Това написа на фейбук страницата си лидерът на ИТН Слави Трионов. Той твърди, че преиера превръща България в потенциална мишена. Решението на Радев е грешно, лицемерно и, най-лошото - опасно, заявява Трифонов и отбелязва, че Радев уж разгражда модела "Пеевски", а ДПС непрекъснато подкрепя решенията му.

Ето и поста на Слави Трифонов:

Днес депутатите на Радев послушно гласуваха американските самолети да дойдат в България, в Безмер. Подкрепиха ги от ДПС. "Възраждане" бяха против, а ГЕРБ, ПП и ДБ не влязоха в залата да гласуват.

Така стоят нещата. Така изглежда сега българският парламент.

Това е решение на Румен Радев и отговорността е изцяло и единствено негова.

Сега погледнете навътре в себе си и си кажете - харесва ли ви това решение? Вие одобрявате ли американски самолети цистерни, които участват в бойните действия срещу Иран, да бъдат ситуирани в България, в Безмер? Съгласни ли сте с това? Смятате ли, че това решение е правилно?

И ако отговорът е "не“, трябва да приемете факта, че нищо не можете да направите. Каквото е трябвало, сте го направили на изборите. И сега всички заедно с вас сме зрители.

Уважаеми зрители, спите ли?

Аз мисля, че ние можем да бъдем лоялен и коректен партньор както на НАТО, така и на САЩ, без да се съгласяваме тези самолети да бъдат в България. Решението на Радев е грешно, лицемерно и, най-лошото - опасно. Излишно е да импровизирам какво би станало, ако Иран реши да ни отговори.

Всъщност вие това ли казахте, когато гласувахте за Радев? Казахте си: "Искаме американски бойни самолети в Безмер за една война, която не е наша, но можем да станем цел“… и пуснахте бюлетината.

За това ли гласувахте?

Сега трябва всички да се информираме къде е най-близкото бомбоубежище. За целта най-добре да попитаме местния представител на Прогресивна България - той със сигурност трябва да знае.

P.S. Между другото, днешното решение беше взето с гласовете на Радев и на Пеевски. Много интересно - Радев разгражда модела "Пеевски", като постоянно гласува с Пеевски. Защото това е поредното решение на Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Това явно са маневри от висшия пилотаж.