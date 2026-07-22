Колко спечели победителят на Световното първенство 2026?

ФИФА ще разпредели между участващите в Световното първенство през 2026 година отбори повече средства, отколкото когато и да било в историята на турнира. Общият награден фонд на Мондиала възлиза на 655 милиона долара, което представлява увеличение с 50% спрямо Световното първенство през 2022 година.

От тази сума Испания, която спечели финала на 19 юли, ще получи 50 милиона долара. В крайна сметка всички 48 държави, участващи в първенството, ще получат парични средства, дори и да не са преминали груповата фаза. Освен това всички отбори получиха по 1,5 милиона долара за покриване на разходите за подготовката преди началото на турнира.

Ето всичко най-важно относно общия награден фонд на Световното първенство през 2026 година. ФИФА разпределя огромен фонд от 727 милиона долара.

През декември 2025 година Съветът на ФИФА одобри награден фонд от 655 милиона долара за Световното първенство през 2026 година, както и по 1,5 милиона долара за покриване на разходите за подготовка на всеки отбор, с което общата сума възлиза на 727 милиона долара. Сумата от 655 милиона долара представлява 50% увеличение спрямо Световното първенство през 2022 година, чийто общ награден фонд беше 440 милиона долара. Испания ще получи 50 милиона долара.

На 19 юли отборите на Аржентина и Испания се изправиха един срещу друг във финала на Световното, борейки се не само за златната купа, но и за доста солидна сума пари. „Ла Роха“ успя да победи „гаучосите“ с 1:0, с което се изкачи на световния връх за втори път в историята си. С гола си в 106-ата минута Феран Торес не само осигури трофея, но и донесе на отбора си сумата от 50 милиона долара. Тя се превежда директно на националната футболна федерация на Испания.

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