AI вече е навсякъде: Какви умения ще са нужни на служителите

Изкуственият интелект вече променя начина, по който работим, като носи възможности за по-висока скорост, производителност и качество. Според експерти обаче технологията сама по себе си не е гаранция за по-добри резултати - важно е как хората и организациите я използват.

“Нито една технология не подобрява автоматично живота на хората. Трябва да я използват по съзидателен и умен начин и тогава тя може да им подобри живота“, заяви създателят и управител на Център за творческо обучение д-р Александър Ангелов в ефира на неделното издание на “България сутрин“.

По думите му всяка нова технология трябва да бъде използвана с разбиране и отговорност, защото при неправилен подход може да създаде повече проблеми, отколкото решения.

Мениджърите и ИИ

Според д-р Ангелов за компаниите не е толкова важно дали отделният служител използва AI, колкото дали ръководителите разбират възможностите и ограниченията на тази технология.

“Много е важно за интелигентността на организацията дали мениджърът на компанията разбира, използва тази технология или не я използва“, посочи експертът и подчерта, че бизнесът трябва да инвестира не само в инструменти и абонаменти, но и в обучение на служителите, за да могат ефективно да работят с изкуствен интелект.

“Компаниите купуват инструменти, купуват абонаменти, но умението на хората остава друг въпрос. Самият факт, че имате достъп до даден AI инструмент, не означава автоматично, че ще постигнете големи резултати“, коментира Ангелов пред Bulgaria ON AIR.

AI и изискванията към служителите

Когато компаниите започнат да внедряват изкуствения интелект в ежедневните си процеси, очакванията към служителите ще се променят, смята експертът.

“Хората ще трябва да се съобразяват не само с темпото на другите хора, а и с темпото на една машина, която не се изморява“, каза той.

По думите му България има добра основа за развитие благодарение на опита си в софтуерната индустрия. Ако страната успее бързо и разумно да внедри AI в публичния сектор, образованието и бизнеса, това може да повиши конкурентоспособността на икономиката.

“България има талант и опит в софтуерната индустрия. Смисленото въвеждане на изкуствения интелект може да постави страната ни на много по-конкурентно място“, допълни Ангелов.

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