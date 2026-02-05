Авантюрист: Австралиец си гледал крокодил и близо 40 змии вкъщи

Австралийската полиция е повдигнала обвинения на 39-годишен мъж, имал "ферма" за оглеждане на канабис и екзотични животни, след като в дома му били открити крокодил с дължина около 1,2 метра, 38 змии, 19 гущера, 3 таралежа, 28 кучета и 9 котки.

В публикация в Instagram от четвъртък, 5 февруари, New South Wales Police твърди, че е намерила влечугите и животните в къща в градче на над 443 километра северно от Сидни, където според полицията е имало и отглеждане на канабис.

В поста са споделени снимки на част от животните и влечугите, включително крокодила, един от таралежите и видео с бяла змия, както и снимка на предполагаемата "ферма" за канабис.

"Служители от Raptor Squad повдигнаха обвинения на мъж за предполагаемо търговско отглеждане на канабис, разпространение на наркотици и отглеждане на защитени или незаконни влечуги в северната част на щата. Полицията твърди, че вътре в дома е имало 1,2-метров соленоводен крокодил, 38 змии, включително кобра, 19 гущера, 3 таралежа, 28 кучета и 9 котки", гласи описанието към публикацията.

Животните са открити по време на предполагаема акция срещу наркотици, а на място полицаите попаднали на нещо като импровизиран зоопарк, съобщава Australian Broadcasting Corporation.

Детектив Брад Адби от NSW Raptor Squad казва пред ABC: "Не всеки ден влизаме в имот и има соленоводен крокодил в спалнята… Там имаше изградена хидропонна система за канабис, а около нея — 28 кучета." Той добавя: "Сцената беше хаотична."

В прессъобщение полицията посочва, че в рамките на текущо разследване за предполагаемо разпространение на наркотици и притежание на огнестрелни оръжия, в сряда, 4 февруари, екипи са спрели и претърсили бял Toyota Hilux, след което са арестували 39-годишен мъж. След това е извършена проверка на имот, а освен животните полицията съобщава, че е иззет и над канабис с приблизителна стойност близо 60 000 долара (85 000 австралийски долара), както и пушка.

Животните са били изведени безопасно и настанени под грижа.

На 39-годишният мъж са му повдигнати обвинения, свързани с оръжия, наркотици и незаконна търговия/отглеждане на животни, включително по осем пункта за търговия или опит за търговия със защитено животно и за отглеждане на забранено растение в търговски количества, пише People.