В Гърция забраниха тротинетките за младежи под 17 години

От днес в Гърция е забранено младежи под 17 години да управляват електрически скутери.

Законът беше внесен за спешно гласуване в парламента заради рязкото увеличаване на инцидентите с деца. Депутатите единодушно подкрепиха строгите мерки за управление на електрически скутери, предаде кореспондентът на БНР.

За управление на електрически тротинетки по обществени пътища без право на това глобата е 150 евро.

За да се управлява електрически скутер, вече се изисква задължителна застраховка "Гражданска отговорност", а при липсата ѝ глобата е 250 евро.

От 50 на 350 евро е увеличена глобата за управление на електрически тротинетки по пътища с по-високо ограничение на скоростта.

Променят се и правилата за фирмите, които отдават електрически тротинетки под наем на туристи. Те вече могат да ги предоставят само срещу лична карта на лица над 17 години.

Глобата за нарушение е 1000 евро.

Въвежда се и задължително носене на предпазна каска.

От тази сутрин полицейски екипи в цялата страна извършват проверки на водачите на електрически тротинетки, които са длъжни да представят документите си за самоличност.