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МВР: Засилен контрол по АМ "Тракия" в Пазарджишко в петък, събота и неделя

За установяване на рискови водачи ще се използва дрон

27.08.2026 | 17:45 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик през дните с най-интензивен трафик – петък, събота и неделя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

В засиления контрол ще участват служители от сектор „Пътна полиция“ и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище.

За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. При установяване на нарушение водачите се извеждат извън активния трафик на автомагистралата, където спрямо тях се предприемат необходимите административни действия, посочиха от полицията.

Служителите на МВР ще следят и за спазването на забраната за движение на товарни автомобили с маса над 12 тона в определените часове с най-интензивен трафик. Ограничението се прилага в петък по направлението към Бургас и в неделя в посока София.

Мярката има за цел да ограничи образуването на колони от тежкотоварни автомобили и да намали риска от пътнотранспортни произшествия.

От Областната дирекция на МВР  – Пазарджик призовават водачите да спазват правилата за движение, да се съобразяват с пътната обстановка и да шофират с повишено внимание.

В Пазарджишко продължават засилените проверки и за контрол на рисковото шофиране и шумните превозни средства. Преди седмица бяха проверени 63 автомобила, бяха съставени седем акта и 11 фиша, един шофьор е бил неправоспособен.

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