Шариф Бен Мабрук: Искам да покажа сърцето си на SENSHI!

Шариф Бен Мабрук, който направи успешен дебют на SENSHI 32 през юли, се завръща в България за ново участие в бойната организация. Този път обаче Бен Мабрук няма да се състезава в резервна битка, а ще се включи директно в основната схема на Grand Prix турнира на SENSHI в полутежка категория. Това означава, че ако иска да триумфира в края на вечерта, ще трябва да победи трима различни съперници в рамките на едно събитие.

Главният редактор на Boec.com Теодор Джамов разговаря с Шариф Бен Мабрук преди голямото предизвикателство, което го очаква на 5 септември. В интервюто нидерландско-тунизийският кикбоксьор сподели, че пристига в България с намерението да бъде агресивен, да покаже сърцето си на истински боец и да напусне арената като шампион в Grand Prix турнира.

Разговорът засяга още очакванията му за SENSHI 33 Grand Prix, подготовката за по-тежката категория, в която ще се състезава, както и откровеното му мнение за останалите участници.

“Състезавал съм се и в средна категория, така че сега ще мога още по-добре да демонстрирам темпото си. В Grand Prix турнира в полутежка категория мога да покажа колко бърз съм в действителност“, заяви Мабрук пред аудиторията на Boec.com.

Той отправи и силно послание към феновете на SENSHI:

“Не искам да демонстрирам техника или нещо подобно. Искам просто да покажа сърцето си - сърцето на истински боец, и да направя хубав и зрелищен мач. Съперниците, които виждам в турнира, също са много добре подготвени и искат да дадат всичко от себе си, затова ни очакват страхотни битки“, допълни Мабрук.

Можете да гледате цялото интервю с Шариф Бен Мабрук във видеото, публикувано в YouTube канала на Boec.com.