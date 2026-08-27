Военен самолет кацна на летището в Бургас

Днес на летище Бургас е кацнал военен самолет. От летището обаче направиха уточнение, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво, съобщава БНТ.
Военният самолет е кацнал в 12:55 часа. В 14.27 часа машината е излетяла и е напуснала страната.
Самолетът не е базиран в Бургас, а престоят му не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване.
От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.