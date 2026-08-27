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Военен самолет кацна на летището в Бургас

Няма повод за притеснение, презаредил е гориво

27.08.2026 | 18:48 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Днес на летище Бургас е кацнал военен самолет. От летището обаче направиха уточнение, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво, съобщава БНТ.

Военният самолет е кацнал в 12:55 часа. В 14.27 часа машината е излетяла и е напуснала страната. 

Самолетът не е базиран в Бургас, а престоят му не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване.

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От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая.

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Тагове:

военен самолет летище Бургас презареждане гориво
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