Още трима са задържани и обвинени за убийството край Младежкия хълм

Окръжна прокуратура-Пловдив повдигна обвинения на още трима непълнолетни за убийството на 37-годишния Георги Кузев. Новите обвиняеми са двама младежи на 17 години и един на 15 години.

Убийството бе извършено на 4 август в Пловдив. Според прокуратурата тримата са действали в съучастие с другите петима непълнолетни, които вече бяха привлечени към наказателна отговорност на 6 август.

Така обвиняемите по делото вече са общо осем - шест момчета и две момичета.

От прокуратурата посочват, че събраните до момента доказателства - свидетелски показания, видеозаписи и експертиза - дават основание да се предполага участието на тримата нови обвиняеми в убийството.

По дрехите им са открити петна от човешка кръв. Установено е също, че тримата новопривлечени обвиняеми са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на Георги Кузев.

Според прокуратурата престъплението е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди и подбуди, свързани със сексуалната ориентация на 37-годишния мъж.

Тримата нови обвиняеми са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа.