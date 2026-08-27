След 20 години: "Как да разкараш гаджето си за 10 дни" ще има продължение

Продължение на романтичната комедия се подготвя в , а звездата от оригиналния филм Кейт Хъдсън ще бъде сред продуцентите на проекта, съобщава ексклузивно Variety.

Работата по втората част е все още в ранен етап, като актьорският състав и няколко ключови творчески позиции тепърва трябва да бъдат уточнени, твърди източник, близък до проекта. Намерението на създателите и студиото е Хъдсън и партньорът ѝ от оригинала Матю Макконъхи да се завърнат в ролите си.

В момента се търси сценарист, затова окончателният избор на актьори ще зависи и от посоката, в която ще поеме историята.

Стейси Шер също се присъединява като продуцент заедно с Хъдсън чрез компанията ѝ Shiny Penny. Сред многобройните заглавия в продуцентската кариера на Шер са "Криминале" ("Pulp Fiction"), "Гатака" ("Gattaca"), "Ерин Брокович" ("Erin Brockovich"), "Ванила Скай" ("Vanilla Sky") и "Джанго без окови" ("Django Unchained").

Представителите на Хъдсън и Макконъхи не са отговорили веднага на запитването на Variety за коментар.

Холивуд продължава да живее в носталгията по 2000-те

Продължение на "Как да разкараш гаджето си за 10 дни" изглежда почти неизбежно на фона на вълната от носталгия по края на 90-те и началото на новото хилядолетие, която в момента залива Холивуд.

Само през 2026 г. излязоха "Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2"), "Страшен филм" ("Scary Movie") и "Играта на играчките 5" ("Toy Story 5") - все сериозни боксофис хитове, стъпващи върху популярни заглавия от края на 90-те и началото на 2000-те.

И тенденцията няма намерение да забавя темпото. Скоро по кината предстоят "Приложна магия 2" ("Practical Magic 2") и "Focker-In-Law", а "Шрек 5" ("Shrek 5") и филмът "Нарния" ("Narnia") на Грета Гъруиг са планирани за 2027 година.

Какво може да разкаже продължението?

Подробностите около сюжета на "Как да разкараш гаджето си за 10 дни 2" все още се доизглаждат.

Оригиналът от 2003 г. проследява романтичната игра на котка и мишка между журналистката Анди Андерсън, изиграна от Хъдсън, и самоуверения Бенджамин Бари в изпълнение на Макконъхи.

За материал, посветен на съвременните срещи и отношения, Анди трябва да съблазни Бенджамин, а след това да се превърне в абсолютното гадже от ада, за да го накара да я зареже.

По същото време Бенджамин се обзалага с шефа си, че може да накара всяка жена да се влюби в него - и неговата мишена се оказва именно Анди. На карта е поставена огромна рекламна кампания, затова той е решен връзката им да издържи.

Разбира се, от целия абсурд постепенно се ражда истинска любов.

Режисьор на филма е Доналд Петри, а в поддържащия актьорски състав участват Катрин Хан, Адам Голдбърг, Томас Ленън, Майкъл Мишел и Шалом Харлоу.

"Как да разкараш гаджето си за 10 дни" печели близо 180 млн. долара в световния боксофис при бюджет от около 50 млн. долара и днес се смята за едно от задължителните заглавия в жанра на романтичната комедия.

Ще се върнат ли Анди и Бенджамин?

Най-скорошната роля на Кейт Хъдсън на голям екран е във филма "Song Sung Blue" от 2025 г., който ѝ носи втора номинация за "Оскар".

Първата идва за емблематичното ѝ изпълнение като Пени Лейн в "Почти известни" ("Almost Famous") на Камерън Кроу. Актрисата е и начело на спортния комедиен сериал "Running Point" за Netflix.

Макар актьорският състав на продължението все още да не е официално избран, фактът, че Хъдсън е продуцент, прави завръщането ѝ като Анди доста вероятно - стига да бъде постигната правилната сделка. А ако Хъдсън се върне, логично би било и Макконъхи да я последва.

Носителят на "Оскар", който наскоро определи "Как да разкараш гаджето си за 10 дни" като своеобразна "котва" в канона на романтичните комедии, отдавна отсъства от жанра, с който някога беше тясно свързан.

През 2010-те той съзнателно се дистанцира от романтичните комедии и преобрази кариерата си с роли във високо оценени драми като "Мъд" ("Mud"), "Вълкът от Уолстрийт" ("The Wolf of Wall Street"), "Интерстелар" ("Interstellar") и "Клубът на купувачите от Далас" ("Dallas Buyers Club"), който му носи "Оскар" за най-добър актьор през 2014 година.

Едва наскоро Макконъхи прекрати шестгодишното си отсъствие от големия екран с "The Rivals of Amziah King".