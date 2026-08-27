Депутати от ПБ отиват в Кочави, за да подкрепят Ива Михайлова

Народните представители от парламентарната група „Прогресивна България“ и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ще присъстват на следващото съдебно заседание по делото срещу Ива Михайлова - гражданка с българско и македонско гражданство, в Република Северна Македония.

Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч. местно време в Основния съд в Кочани.

На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония.

Народните представители ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая.

ПГ "Прогресивна България" настоява за справедлив процес, защита на правата на Ива Михайлова и възможност тя да получи необходимото медицинско лечение, информират от пресцентъра на партията.