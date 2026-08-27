Моторист е прострелян с въздушна пушка на улица в русенско село

Моторист е прострелян с въздушна пушка, докато се движел по улица в русенското село Николово, съобщиха от МВР в Русе.
Сигнал за инцидента е бил подаден около 18:00 часа вчера. Веднага на място са пристигнали екипи на полицията и на спешната помощ.
Пострадалият 23-годишен мъж е обяснил на униформените служители, че докато управлявал мотоциклета си по улица в селото, е бил прострелян с въздушна пушка в областта на седалището.
Той е бил откаран с линейка в Университетската болница "Канев" в Русе.
По случая се води разследване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.