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Моторист е прострелян с въздушна пушка на улица в русенско село

23-годишният мъж е откаран с линейка в болница

27.08.2026 | 18:16 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Моторист е прострелян с въздушна пушка, докато се движел по улица в русенското село Николово, съобщиха от МВР в Русе.

Сигнал за инцидента е бил подаден около 18:00 часа вчера. Веднага на място са пристигнали екипи на полицията и на спешната помощ.

Пострадалият 23-годишен мъж е обяснил на униформените служители, че докато управлявал мотоциклета си по улица в селото, е бил прострелян с въздушна пушка в областта на седалището.

Той е бил откаран с линейка в Университетската болница "Канев" в Русе.

По случая се води разследване.

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моторист въздушна пушка Русе
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