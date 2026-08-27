Овладян е огромен пожар край Асеновград (СНИМКИ)

Днес малко след 13:30 часа в Промишлена зона "Север“ в Асеновград е пламнал огромен пожар, причинен от сухи треви и храсти. Огънят е създал пряка заплаха за намираща се в близост бензиностанция.
Към този момент пожарът в района е овладян, съобщава БНТ. На място обаче остават шест пожарни екипа, които ще дежурят, за да потушат напълно локалните огнища.
При огъня са изгорели сухи треви, като огънят е навлязъл и в частни имоти. По предварителни данни вероятната причина за възникването му е необезопасен строеж на хале. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искра при извършване на строителни дейности.
Няма данни за пострадали към момента.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.