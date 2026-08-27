Овладян е огромен пожар край Асеновград (СНИМКИ)

БГНЕС 1 / 3 / 3

Днес малко след 13:30 часа в Промишлена зона "Север“ в Асеновград е пламнал огромен пожар, причинен от сухи треви и храсти. Огънят е създал пряка заплаха за намираща се в близост бензиностанция.

Към този момент пожарът в района е овладян, съобщава БНТ. На място обаче остават шест пожарни екипа, които ще дежурят, за да потушат напълно локалните огнища.

При огъня са изгорели сухи треви, като огънят е навлязъл и в частни имоти. По предварителни данни вероятната причина за възникването му е необезопасен строеж на хале. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искра при извършване на строителни дейности.

Няма данни за пострадали към момента.