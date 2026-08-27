Двама загинали при “насилствен инцидент“ в училище близо до Берлин

Двама души са загинали при "насилствен инцидент“ в училище близо до Берлин, съобщиха местни медии в четвъртък. Германските медии съобщават, че загиналите са 18-годишна ученичка и мъж на 30 години.

Регионалният обществен оператор RBB и местен всекидневник съобщиха, че е подаден сигнал за инцидент в средно училище в град Гозен-Ной Цитау, разположен в непосредствена близост до германската столица.

Вестник Märkische Allgemeine съобщи в онлайн изданието си, че задържаният е 19-годишен младеж и бивш приятел на пострадалата.

В публикацията се посочва, че 30-годишен мъж е починал, докато се е опитвал да се намеси, без да се уточнява дали е използвано оръжие или дали има други ранени хора.

По-рано полицията потвърди единствено, че двама души са тежко ранени, че екипи на органите на реда са на мястото на инцидента и че заподозрян е задържан.

Кадри от улиците около частното средно училище показаха линейка и множество други автомобили на службите за спешна помощ, като бяха изпратени и хеликоптери за спешна медицинска помощ.

Миналия месец две момичета бяха тежко ранени, а 16-годишен заподозрян – задържан, след нападение в средно училище в Южна Германия.

По това време властите съобщиха, че извършителят на въпросното нападение е преживявал "криза, свързана с психичното здраве“.