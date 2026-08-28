Радев отива в пострадалото от пороя село Струмяни

Министър-председателят Румен Радев ще посети Община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи.
В петък, 28 август, от 10.00 часа премиерът ще бъде на един от най-сериозно засегнатите терени в района.
На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации.
Заедно с Радев ще е и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.
Разчистването на десетките наводнени къщи и увредената инфраструктура от тонове кал, наноси, дървета и камъни продължава с участието на военни, горски, пожарникари и десетки доброволци.
Кметът Емил Илиев обяви бедствено положение. Къщите на много семейства са потънали в кал, унищожено е имущество, битова техника, покъщнина. Комисия описва щетите.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.