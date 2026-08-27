Дъщерята на Кейти Пери стана на 6 г.

Дъщерята на Кейти Пери и Орландо Блум стана на 6 годинки!

За повода 41-годишната певица публикува нова серия кадри с момиченцето Дейзви Доув в социалната мрежа Instagram и показа как е минало празненството.

Виждаме, че то е било на тема Lego, като дори изпълнителката се е щракнала с такава фигура.

После пък забелязваме как Дейзи и неин приятел се държат за ръка, докато вървят. Малката носи бяла тениска с шарен номер 6, като името ѝ е изписано на гърба с розови букви.

Освен това, Кейти позира край басейн, като държи тортата, която също е като конструктор.

Виждаме и близък кадър на тениската на Дейзи Доув, като сега пък се разбира, че отпред е изписано "Рожденичка". Момичето позира и с интересна фигура на герой.

А след това има кадър от возене на влакче на ужасите.

"Дейзи Доув е на 6 г.", написала е щастливата майка, като е казала, че са били направени много специални спомени.

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