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Желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество иззеха от 23-годишен мъж в Пловдив

Мъжът е задържан за 72 часа, обвинен е

27.08.2026 | 23:40 ч. 0
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Близо два килограма желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество - хексахидроканабинол, и над килограм марихуана иззеха от 23-годишен младеж, заподозрян за незаконно разпространение на наркотици в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Наркотиците са иззети при претърсване в колата и обитаваното от него жилище. Открити са още електронна везна и вакуум машина, използвани за пакетирането им. Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени и мобилен телефон и парична сума. 

Мъжът е бил задържан на 25 август за едно денонощие. Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.

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Вчера от полицията съобщиха за над килограм амфетамин, иззет при акция в Пловдив.

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Тагове:

желирани бонбони психоактивно вещество Пловив
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