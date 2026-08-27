Желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество иззеха от 23-годишен мъж в Пловдив

Близо два килограма желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество - хексахидроканабинол, и над килограм марихуана иззеха от 23-годишен младеж, заподозрян за незаконно разпространение на наркотици в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Наркотиците са иззети при претърсване в колата и обитаваното от него жилище. Открити са още електронна везна и вакуум машина, използвани за пакетирането им. Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени и мобилен телефон и парична сума.

Мъжът е бил задържан на 25 август за едно денонощие. Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.

Вчера от полицията съобщиха за над килограм амфетамин, иззет при акция в Пловдив.