Недостигът на кръв в България отлага планови операции в болниците

Недостигът на кръв в България вече създава реални проблеми за лечебните заведения, а отлагането на планови операции заради липса на необходимите количества е недопустимо. Държавата трябва да организира системата за кръводаряване така, че пациентите и техните близки да не бъдат принуждавани сами да търсят дарители.

Това заяви в предаването "България сутрин" председателят на Българската болнична асоциация адвокат Свилена Димитрова.

Според нея големият въпрос не е само в административната уредба, а в начина, по който функционира цялата система за кръводаряване у нас.

"Без осигуряването на санитарния минимум на кръвни запаси поставяме под риск хората, които имат нужда от тях. Това не са планирани ситуации."

По думите ѝ в България кръв даряват около 25-27 души на 1000 население, докато средното ниво в Европа е около 40 на 1000.

"Ние сме в долната част на Европа", предупреди гостът на Bulgaria ON AIR.

Лечебните заведения разполагат с определени квоти, в рамките на които могат да получават кръв от кръвните центрове.

Недостатъчните количества обаче водят до практиката пациентите и техните близки да бъдат призовавани да осигуряват кръводарители, за да получат съответните бележки.

Димитрова подчерта, че кръводаряването по своята същност трябва да бъде доброволно и безвъзмездно. Дарената кръв не се пази конкретно за определен пациент, а постъпва в общата кръвна банка.

Според председателя на Българската болнична асоциация решението на проблема трябва да дойде от Министерството на здравеопазването.

"Държавата е тази, която трябва да отговаря за своите политики, включително за кръвните банки", подчерта Димитрова.

Тя посочи, че в страната се организират кампании за кръводаряване, включително от частни компании, но системата продължава да изпитва недостиг. Един от проблемите е и недостатъчният персонал, който да позволява по-гъвкаво организиране на кампании за даряване на кръв.

"Отлагането на операции заради липса на кръв звучи като връщане един век назад."

Димитрова определи наличието на достатъчно кръвни запаси дори като въпрос на националната сигурност.

"Представете си - в тези размирни времена да нямаме запас от кръв. Това не е нормално", обобщи гостът на предаването.

При спешна операция пациентът ще получи необходимата кръв независимо дали негови близки са дарили. Проблемът, според Димитрова, е как системата би издържала при продължителен недостиг на дарители.

"Ако всички спрат да даряват едновременно, тогава ще стане много страшно. Може да се постави под риск цялата система", предупреди тя.

Председателят на Българската болнична асоциация призова Министерството на здравеопазването ясно да информира обществото за наличните количества и за мерките, които ще предприеме за преодоляване на недостига.

"Кръводарявайте и без повод. Кръв не се произвежда – нямаме друг източник освен дарителството", призова Димитрова.