Какво да очакваме от реформите в сектор правосъдието?

Правосъдната реформа в България навлиза в нов, изключително динамичен етап. Управляващите обявиха, че за първи път се предлага единен национален план, с ясна политическа отговорност, който цели да сложи край на досегашните фрагментирани промени.

"Най-трудно ще се окаже кои персони ще са във Висшия съдебен съвет. С номинациите ще бъде битка на професионално ниво кои хора да бъдат избрани. Очертават се няколко лобита и според това кой наложи по-масово влияние, такива ще бъдат и резултатите от изборите", заяви юристът адв. Людмил Рангелов в "България сутрин".

Наблюдаваме добре звучащи и написани декларации, но действията на управлението не показват дълбока политика за преодоляване на проблемите на съдебната власт, според преподавателя по европейско право доц. д-р Христо Христев.

"Скептик съм доколко може да се постигне избор на качествен нов състав на ВСС. Измененията, които се направиха в закона през май, не дават такова значение. Предстои да видим как ще бъдат приложени правилата. Ако не бъде излъчена парламентарна квота, няма да имаме нов състав на ВСС", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според адв. Рангелов е трудно да се каже какво става зад завесата - кой къде ходи и с кого се среща.

"Преориентирането към силния става лесно с желание. Ако ГЕРБ удържи на заявката, която направи, ще получи някаква подкрепа. Ако даден кандидат е номиниран от "Прогресивна България", а е подкрепен от ГЕРБ, едва ли би останал привкус на задкулисна договорка. Парламентарната квота е много важна, защото само с нея могат да бъдат одобрени и избрани тримата големи", коментира гостът.

По думите на доц. д-р Христев загубата на доверие и легитимност в съдебната система е предимно нейна лична грешка.

"Тази квота вероятно е прекомерна и е от съществените проблеми на българската система. От "Прогресивна България" зависи дали ще бъдат излъчени специалисти, които да работят за преодоляване на проблемите в съдебната система или ще станем свидетели на поредната фаза на деградация в развитието на съдебната ни система", каза още той.