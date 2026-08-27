Пет от постройките в "Баба Алино" вече са без ток

В изпълнение на заповед на кмета на Община Варна, в четвъртък ЕРП Север предприе действия за преустановяване на електрозахранването към пет постройки в местност “Баба Алино”.

От дружеството казват, че това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване от СТИ, намиращо се в съседство.

Партидата е регистрирана на името на “Форест клуб Варна” ООД, съобщава Нова тв.

Действията са предприети в изпълнение на издадената заповед и са насочени единствено към обектите, обхванати от нея. Не е прекъснато електрозахранването на основния обект на клиента “Форест клуб Варна” ООД, нито на други обекти извън обхвата на заповедта. Петте постройки са били захранвани чрез електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на клиента.

Като оператор на електроразпределителната мрежа, дружеството изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия и предприема необходимите действия при наличие на съответните основания и актове от компетентните органи.

По случая още в началото на миналата седмица ЕРП Север издаде задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки. Предписанията не бяха изпълнени, а подадените впоследствие от клиента възражения и жалби не променят задължението на дружеството да изпълнява действията, за които е налице приложимо основание, освен ако компетентен орган не постанови друго.