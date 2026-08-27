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Асен Василев: Гюров ще бъде страхотен президент на страната

Не е ясно обаче дали ПП ще го подкрепят

27.08.2026 | 13:09 ч. Обновена: 27.08.2026 | 13:38 ч. 45
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Когато г-н Гюров обяви кандидатурата си за президент, Националният съвет на "Продължаваме промяната" (ПП) ще бъде свикан и ще вземе решение.  Това заяви на брифинг в парламента лидерът на ПП и депутат от ПГ на ПП Асен Василев.

"Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната", каза Василев. 

Той обяви, че ПП ще внесе законопроект, който предвижда такситата, когато има пътници, да могат да се движат в бус лентите. 

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Василев обясни, че законопроектът предвижда всяка община с наредба да реши в кои бус ленти да се движат таксиметровите автомобили. 

По думите му това може да направи пътя по-добър за пътниците. 

Той даде пример, че подобна практика има в Лондон, в Париж, във Франкфурт. 

"Крайно време е София да стане европейски град", категоричен е Василев. 

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Тагове:

Асен Василев президентски избори Андрей Гюров бус лента законопроект
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