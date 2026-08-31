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Тир скъса мантинелата на „Тракия“, движението към София е затруднено

Пътният инцидент е станал на 150-тия километър

31.08.2026 | 17:50 ч. Обновена: 31.08.2026 | 18:15 ч. 13
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Тир скъса мантинелата на „Тракия“.Катастрофа с тежкотоварен автомобил затруднява движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София. 

Сигналът за инцидента е получен в полицията около 16:40 ч.

По информация на очевидци пътният инцидент станал около 150-ия километър на аутобана. Тирът излязъл от лентата си и се ударил в предпазните мантинели, късайки ги.

Във фейсбук групата "Катастрофи", очевидци коментират, че май е спукал гума. 

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Заради произшествието преминаването през участъка е затруднено. Няма официална информация за пострадали при катастрофата. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Екипи на ОДМВР–Пловдив обработват произшествието и подпомагат трафика, тъй като вече се е образувала около 4-километрова колона от автомобили, уточняват още от полицията и призовават водачите да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските служители.

Това е поредният инцидент, при който тежкотоварен камион къса мантинелите по някоя от магистралите в страната. 

 

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Тагове:

ТИР скъса мантинела Тракия
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