Тир скъса мантинелата на „Тракия“, движението към София е затруднено

Тир скъса мантинелата на „Тракия“.Катастрофа с тежкотоварен автомобил затруднява движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София.

Сигналът за инцидента е получен в полицията около 16:40 ч.

По информация на очевидци пътният инцидент станал около 150-ия километър на аутобана. Тирът излязъл от лентата си и се ударил в предпазните мантинели, късайки ги.

Във фейсбук групата "Катастрофи", очевидци коментират, че май е спукал гума.

Заради произшествието преминаването през участъка е затруднено. Няма официална информация за пострадали при катастрофата. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Екипи на ОДМВР–Пловдив обработват произшествието и подпомагат трафика, тъй като вече се е образувала около 4-километрова колона от автомобили, уточняват още от полицията и призовават водачите да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските служители.

Това е поредният инцидент, при който тежкотоварен камион къса мантинелите по някоя от магистралите в страната.