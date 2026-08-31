Пием средно по 76 литра бира годишно, повече отколкото произвеждаме

България е 13-а в Европейския съюз по производство на бира, а на всеки българин се падат близо 69 литра произведено пиво годишно. В същото време консумацията е още по-висока - 76 литра на човек.

Европейският съюз е произвел 34,4 млрд. литра бира през 2025 г., показват данни на Евростат. Това е спад от 0,7% спрямо предходната година, но производството остава с 2,2% над нивото от 2020 г.

На фона на европейската картина България изглежда като сравнително малък, но значим производител. По данни на Съюза на пивоварите в България през 2025 г. у нас са произведени 4,42 млн. хектолитра бира, или 442 млн. литра.

Това количество се равнява на около 1,3% от цялото бирено производство в ЕС.

Германия произвежда 17 пъти повече, но България е сред големите производители

Безспорният лидер в ЕС е Германия с 7,4 млрд. литра произведена бира през 2025 г. Следват Испания с 5,3 млрд. литра и Полша с 3,5 млрд. литра. В челната петица са още Нидерландия - 2,4 млрд. литра, и Франция - 2,1 млрд. литра.

Така Германия произвежда около 17 пъти повече бира от България, Испания - около 12 пъти повече, а Полша - близо 8 пъти повече, пишат от БГНЕС.

България обаче остава сред значимите производители на пиво в ЕС. По данни, представени от Съюза на пивоварите, страната ни заема 13-о място в ЕС както по производство, така и по потребление.

Почти 69 литра произведена бира на българин

България е произвела 442 млн. литра бира при население от около 6,44 млн. души в края на 2025 г.

Това означава приблизително 68,7 литра произведена бира на човек от населението.

Този показател поставя производството на пиво в България в доста интересен европейски контекст. Страната ни не е сред гигантите като Германия и Испания, но спрямо размера на населението си има сериозна пивоварна индустрия.

А пазарът у нас е още по-голям.

Българинът консумира повече, отколкото страната произвежда на глава от населението

Според Съюза на пивоварите годишната консумация на бира в България през 2025 г. е 76 литра на човек, като в това число влиза и безалкохолната бира.

Така потреблението на глава от населението е с около 7 литра по-високо от количеството, което се пада на човек при разпределяне на цялото българско производство.

Това не означава, че всеки българин буквално е изпил по 76 литра бира, произведена в страната. Показателите за производство и потребление включват различни пазарни потоци, включително внос и износ. Но разликата показва колко силен е вътрешният пазар на пиво.

Бирата без алкохол набира скорост

Една от най-съществените промени на пазара е свързана с безалкохолната бира.

По данни на българския бранш през 2025 г. продажбите на безалкохолна бира у нас са достигнали 122 780 хектолитра, което представлява ръст от 53% за година.

Тенденцията е част от по-голяма промяна в Европа. По данни на пивоварния сектор безалкохолната бира също увеличава дела си на европейския пазар.

Така традиционният въпрос "бира или без бира" постепенно се превръща във въпроса "с алкохол или без алкохол?"

42 производители работят в България

В България в момента са регистрирани 42 производители на бира - три големи компании, седем малки и средни предприятия и 32 микропивоварни.

Това означава, че зад статистиката от 442 млн. литра стои не само традиционното масово производство, но и разрастващият се сегмент на малките и крафт пивоварните.

През 2025 г. обаче българската индустрия е отчела 5% спад в обемите спрямо 2024 г., посочват от Съюза на пивоварите.

България е малка на европейската карта, но голяма за бирения пазар у нас

В абсолютни количества българското производство е далеч от това на Германия, Испания и Полша. Но 442 млн. литра годишно означават, че страната ни има място сред водещите производители в ЕС.

А когато производството се постави до потреблението, картината става още по-интересна: 76 литра е годишната консумация на бира на човек в България, а три четвърти от българите пият бира поне веднъж месечно, според данните на браншовата организация.

В същото време европейският бирен пазар като цяло е в лек спад.

Така България се оказва в любопитна позиция – малка по население страна, но с достатъчно голямо производство и потребление на бира, за да заема 13-о място в ЕС.