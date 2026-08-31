Путин: Русия е готова за постоянен безвизов режим с Китай

Русия е готова за съвместна работа с Китай за превръщането на безвизовия режим между двете страни в постоянен, ако Пекин прецени, че това е възможно и полезно. Това заяви руският президент Владимир Путин.

„Готови сме за съвместна работа за превръщането на безвизовия режим, ако китайската страна прецени, че това е възможно и полезно, в постоянен“, каза Путин на среща с китайския президент Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Той отбеляза, че през първата половина на годината туристическият поток между двете страни е нараснал с цели 43% благодарение на практиката на безвизов режим.

На 1 декември 2025 г. руският президент подписа указ, съгласно който китайските граждани, на принципа на взаимност, могат да посещават Русия без визи за срок до 30 дни до 14 септември 2026 г. По-рано Китай въведе аналогичен безвизов режим за руски граждани.

Впоследствие двете страни взаимно удължиха правото на безвизово влизане до края на 2027 г. Както по-рано съобщи китайският посланик в Москва Джан Ханхуей, на фона на премахването на визите туристическият поток от Китай към Русия е нараснал почти един път и половина през първото тримесечие на 2026 г.