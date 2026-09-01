Община Елин Пелин се бори с демографията: Дава до 10 хил. за трето дете

Община Елин Пелин влиза в борба с демографската криза и дава 10 хиляди евро за раждането на трето и следващо дете. Това е най-високата финансова подкрепа за новородено, предоставяна от българската община.

Пред Bulgaria ON AIR кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира, че това вече е политика на общината от девет години насам. “С радост установяваме, че тя работи. Все повече деца - трети и четвърти, и следващи, се появяват в общината. Ние сме една от общините с положителна демография", похвали се кметът.

Според Симеонов предоставените средства не са достатъчни да стимулират едно семейство да предприемат стъпката да имат трето или поредно дете, но "това е общо усещане за средата, за това да има детски градини, площадки, добро образование".

"Стремим се всеки от тези сегменти да бъде достатъчно добре покрит, така че не парите и някои пера, а общото усещане да създава предпоставки семейства да имат повече деца", обясни Симеонов в предаването “България сутрин”.

Кметът на Елин Пелин добави, че е направена прецизна програма, за да не се стига до злоупотреби със средства.

“Основните критерии са да има постоянен адрес - повече от три години, образователният ценз винаги кореспондира с големината на сумата, която семейството може да получи, да има жилище, да има платени осигуровки", уточни кметът.

Стипендии за студенти

Симеонов добави, че в общината са направили и програма за стипендии за студенти. Програма тече и в момента - до 20 септември се приемат документи за настоящата учебна година. “Целта е да имаме постоянна ангажираност и усещането в хората, че в по-трудните периоди за тях ще има тази финансова подкрепа", подчерта Симеонов.

"Нашата община и екипът не говори за бъдещето, а създава бъдещето. Иска ми се финансовите инструменти, които може да имаме, и държавата трябва да го обмисли сериозно, е именно в посока на това да създаваме не само инфраструктура, но имаме инструмент, с който да мотивираме, стимулираме", настоя кметът.

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