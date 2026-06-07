Христанов твърди, че изнесъл данни за Баба Алино още на 6 март

Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов заяви по БНТ, че той първи е изнесъл от парламентарната трибуна данни за нарушенията, свързани със случая „Баба Алино". Той подчерта, че след неговото публично изказване е последвала „пълна тишина" от институциите и липса на незабавна реакция.

Христанов коментира ролята на горските служби и институциите, ангажирани със случая. Имало примери за реакция, но те не са били последвани от системни действия.

„В края на ноември още, РДГ Варна, това е регионална дирекция по горите Варна, е отишла по сигнал. Получила е сигнал, веднага са отишли и са им треснали 20 акта. Добро утро, 20 акта за нарушения."

Той подчерта, че част от администрацията е действала, но постави въпроса защо други институции не са реагирали. Бившият министър продължи с твърдения за последващи действия и липса на контрол върху незаконни практики.

„Продавали след това в продължение на маса време жилища, това което научаваме от публичните изявления, чрез агресивна реклама."



Той посочи, че именно като министър е изнесъл информацията публично от парламентарната трибуна. „Изнесох тези данни на 6 март от парламентарната трибуна. Официално."

Според него това е бил първият момент, в който висш държавен представител публично е изложил данните: „Всичко, което в момента се разплита, целият този ужас на беззаконието, на незаконно изсечени гори, на навлизане в чужди територии, включително на държавното горско предприятие, на подавани сигнали към прокуратурата, на които няма реакция, подавани сигнали към МВР, на които няма реакция, подавани сигнали към Общината, на които няма също обратна реакция. Цялото това нещо аз го изнесох на 6 март."

Христанов каза, че е очаквал незабавна институционална реакция след изказването му: „И очаквах, че моментално ще почнат да звънят от едното министерство, от другото, от Общината, от прокуратурата. Дайте ни още материали, каквото имам при вас... пълна тишина. Все едно, че не съм казал нищо. Аз бях потресен."

Той бил изненадан от думите на Благомир Коцев, че предишните кабинети не са му оказвали съдействие. „Той не е звънял да иска помощ. Аз говорих и с колегите министри и на тях не е звънял."