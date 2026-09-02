"Възраждане" поиска възстановяването на МОЧА

"Възраждане" застава зад гражданската инициатива за възстановяване на Паметника на Съветската армия в неговия исторически облик и на историческото му място в Княжеската градина в София. Политическата организация е част от Инициативния комитет за възстановяване на Паметника и подкрепя отвореното писмо на Гражданско сдружение "Пазители на Паметта" до министър-председателя Румен Радев.

Инициативата събра за ден близо 3000 подписа на български граждани и още 326 чрез онлайн петиция. Подписката продължава, като по информация на организаторите впоследствие са събрани още около 5000 подписа.

"Ние не искаме заличаване на историята. Искаме възстановяване на паметта", се посочва в отвореното писмо.

Независимо от различните оценки за събитията, с които е свързан Паметникът на Съветската армия, историята не може да бъде заличена чрез разрушаването на нейните материални свидетелства, смятат от партията.

Политическата организация настоява Министерският съвет официално да разгледа гражданското искане и да бъде извършена правна и институционална оценка на възможностите за възстановяване на Паметника и връщането му в Княжеската градина.

Предлага се компетентните държавни и общински институции да изготвят необходимите експертни становища и да бъде проучена възможността за проект за реконструкция въз основа на съществуващата архивна, архитектурна и техническа документация.

В отвореното писмо се припомнят и публични позиции на Румен Радев срещу разрушаването на антифашистки паметници. Според "Възраждане" сега министър-председателят има възможност да покаже с конкретни действия отношението си към съхраняването на историческата памет.

Партията и "Пазители на Паметта" настояват представители на гражданската инициатива да бъдат приети на официална среща в Министерски съвет, на която да представят подписката и предложенията си, както и да получат писмен отговор за позицията и действията на правителството.