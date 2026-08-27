Прокуратурата: Доказано е заглушаване на GPS сигнала в "Драгалевци“

Има доказателства, че GPS сигналът в столичния квартал „Драгалевци“ е бил заглушаван, но при извършените претърсвания до момента не е открито устройство, за което експертите да потвърдят, че е заглушител.

Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Оперативните действия са започнали в късния следобед на 21 август, когато службите са установили смущаване на сигнала. Около 21:00 часа същия ден е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда до пет години затвор.

При претърсванията са открити кабели, акумулаторни устройства и поставки, но в тях не е имало електронни устройства. По предварителните оценки на техническите експерти нито един от иззетите предмети не може категорично да бъде определен като заглушаващо устройство.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил предполагаемият заглушител, установен при оперативните действия, да бъде издирен и иззет. От прокуратурата обаче подчертават, че на този етап не може да се направи извод дали устройството действително е съществувало и впоследствие е било премахнато.

Разследването е ограничено и от правната квалификация на престъплението, която не позволява използването на някои способи за събиране на доказателства, сред които достъп до определени трафични данни и специални разузнавателни средства.

По случая са назначени пет експертизи. Те трябва да установят дали сред иззетата техника има устройства, способни да заглушават конкретния сигнал, както и дали отделни компоненти могат да са части от подобна техника. След получаването на заключенията наблюдаващият прокурор ще прецени събраните доказателства и наличието на предмет на престъплението.

Паралелно се установяват и разпитват свидетели, както и всички лица, за които има данни, че са свързани със случая. Прокурорът е дал конкретни указания за разпитите. При неявяване призованите могат да бъдат принудително доведени, а при неизвестно местонахождение – обявени за общодържавно издирване.

Разследващите проверяват и връзките между търговски дружества, компанията собственик на автомобила и собствениците на имотите, в които са извършени претърсванията. Все още не е установен произходът на намерените кабели и акумулатори.

По досъдебното производство продължават действията на МВР и прокуратурата. До момента един човек е бил задържан.