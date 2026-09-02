Най-малко двама са ранени при експлозия на жп гара в Южна Германия

В сряда сутринта полицията напълно отцепи железопътната гара в южния германски град Аугсбург, след като избухна подозрителен предмет, а наблизо беше открит още един такъв, съобщава Euronews.
Първият неидентифициран предмет се е взривил в коридор на сграда, съобщават германските власти.
Няколко души са получили леки наранявания вследствие на силния звук от експлозията. От полицията заявиха, че 17-годишно момиче и 18-годишно момче се лекуват от акустична травма.
Счупени са били и прозорци на близки сгради.
На мястото са работили експерти по взривни вещества от Баварската криминална полиция.
Движението на автомобили и на градския транспорт в района на гарата също е било нарушено, съобщиха от полицията в социалната мрежа X.
Към момента все още налична допълнителна информация за експлозията и втория подозрителен предмет, който не се е взривил.
Аугсбург е град с 308 000 жители в Бавария, разположен на около 78 километра северозападно от Мюнхен.
Експерти по взривни вещества от Службата на криминалната полиция на провинцията претърсват района около мястото на експлозията.
Води се полицейско разследване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.