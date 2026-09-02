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Най-малко двама са ранени при експлозия на жп гара в Южна Германия

Районът около гарата в Аугсбург е отцепен

02.09.2026 | 12:15 ч. 12
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

В сряда сутринта полицията напълно отцепи железопътната гара в южния германски град Аугсбург, след като избухна подозрителен предмет, а наблизо беше открит още един такъв, съобщава Euronews.

Първият неидентифициран предмет се е взривил в коридор на сграда, съобщават германските власти.

Няколко души са получили леки наранявания вследствие на силния звук от експлозията. От полицията заявиха, че 17-годишно момиче и 18-годишно момче се лекуват от акустична травма.

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Счупени са били и прозорци на близки сгради.

На мястото са работили експерти по взривни вещества от Баварската криминална полиция.

Движението на автомобили и на градския транспорт в района на гарата също е било нарушено, съобщиха от полицията в социалната мрежа X.
Към момента все още налична допълнителна информация за експлозията и втория подозрителен предмет, който не се е взривил.

Аугсбург е град с 308 000 жители в Бавария, разположен на около 78 километра северозападно от Мюнхен.

Експерти по взривни вещества от Службата на криминалната полиция на провинцията претърсват района около мястото на експлозията.

Води се полицейско разследване.

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Германия жп гара взрив предмет Айгсбург ранени
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