За или против? Отрязаха фолкпевицата Мария да стъпи в Античния театър

Фолкпевицата Мария се ожали, че няма да може да се качи на сцената на Античния театър днес. Тя влезе в ролята на подгряваща на гръцкия изпълнител Константинос Аргирос, като вече пя в Бургас и варна.

В Пловдив обаче не я огря.

"По решение на Античния театър и група интелектуалци попфолк изпълнители не могат да участва!", обяви старозагорката.

По думите ѝ огромна част от песните, които изпълнява, са създадени от автори, работещи и с популярни гръцки звезди.

"Интересен факт е, че 70% от моите парчета в последните 27 години са на същите композитори, с които и моите уникални колеги от Гърция работят и имат право да излизат на сцената на театъра", недоволства изпълнителката.

От Общинския институт "Старинен Пловдив" и Античния театър потвърдиха, че има наистина забрана за фолкпевицата.

"Да, имаме решение да не допускаме подобен тип изпълнители на древната сцена, коментира пред "24 часа" проф. Елена Кантарева, директор на "Старинен Пловдив". Ръководеният от нея общински институт отговаря и се разпорежда с Античния театър.