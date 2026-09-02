Проф. Александър Томов: Г-н Радев има нужда от силен президент

Проф. Александър Томов влиза в голямата битка за президентския вот.

"Вече 15 години българският президент е с ограничаване на правомощията, което е антиконституционно. Аз съм единственият участник в тези избори, който е съавтор на тази Конституция. Имах два раздела, възложени ми от тогавашния председател на БСП. Единият беше президентството, другият - МС", каза той в "Денят ON AIR".

По думите на проф. Томов президентът е носител на стратегията на страната.

Защо не се свиква КСНС

"Записано е в Конституцията черно на бяло - президентът представлява България в международните отношения. Това изпълнява ли се? Българският президент, както е замислен, е координатор между три обособени власти. От началото на годината Йотова имаше три причини да свика КСНС. Не го направи. По закон на всеки три месеца трябва да се свиква", подчерта кандидатът за президент пред Bulgaria ON AIR.

Функциите на президента бяха антиконституционно ограничени, заяви още проф. Томов.

"Радев е единственият, който се опита да разчупи, но видяхме резултата - ограничиха му правомощията. Това започна още 2000 г. при Костов, когато Петър Стоянов поиска да има право да възлага на ДАНС пряко задачи, и той му отказа", добави гостът.

Край на "президентските сенки" и последното място в Европа

Според него българският народ не заслужава да стои на последното място в Европа по доходи, пенсии, заплати, производителност.

"Проблемът на България е, че поради слаби президенти, ограничени вътрешни боричкания - не успя да направи лице пред световните инвеститори. Искам да върнем конституционната сила на българския президент. Който и да стане президент, това не трябва да бъде просто секретарка на г-н Радев, не трябва да бъде негова сянка. Трябва да бъде държавен глава. Г-н Радев има нужда от силен президент, който го подкрепя, който дава насоки", настоя проф. Томов.

Той загатна, че кандидатът му за вицепрезидент е човек, свързан с IT сферата.