Джордж Клуни: САЩ се управляват от най-неквалифицираните хора

Холивудската звезда Джордж Клуни отново отправи остри критики към правителството на САЩ и заяви, е Америка трябва да преодолее злополучния период от историята си. Клуни визир управлението на републиканеца Доналд Тръмп.

Актьорът добави, че правителството му е управлявано от "най-неквалифицираните хора".

Клуни разговаря с медиите в деня на откриването на филмовия фестивал във Венеция, където ще бъде удостоен със "Златен лъв“ за цялостен принос, съобщава AFP.

По време на пресконференция, засегнала теми като кариерата му, изкуствения интелект, климатичните промени и състоянието на филмовата индустрия, Клуни изрази чувство на "срам“ заради американското правителство.

"Наистина вярвам, че се намираме в един злощастен момент. Мисля, че това е меко казано“, заяви 65-годишната звезда, която и в миналото се е изказвала критично за администрацията на Тръмп.

Какво е какистрокация?

"Съществува една чудесна дума и тя е "какистокрация“, която означава държава, управлявана от най-некомпетентните хора. Мисля, че може би в момента имаме какистокрация, но ще преминем и през това“, каза Клуни.

Междинните избори през ноември може да осигурят механизъм за "сдържане и баланс“, отбеляза той, а "през 2028 г., ако имаме късмет, ще се върнем към някаква нормалност“, допълни Клуни.

Определяйки себе си като оптимист, Клуни сподели, че си спомня как е преживял и други мрачни периоди от историята на страната.

"Достатъчно възрастен съм, за да съм преживял 1968 г. в САЩ – време, когато всеки град в страната беше обхванат от пожари, а в рамките на една и съща година загубихме Мартин Лутър Кинг и Боби Кенеди“, спомни си звездата.

"Имаше огромно насилие. Капитолият беше обграден от танкове. Преминавали сме и през други трудни периоди, но този е един от тях", добави още Клуни.

Той се позова на публикация в социалната мрежа X от тази седмица на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, която изглеждаше като подигравка с външния вид на канадска военнослужеща с наднормено тегло, връчваща медал в младежки лагер.

"Къде е чувството за благоприличие във всичко това? Срамувам се от всичко това, но ще го преодолеем и ще излезем от тази ситуация по-добре“, каза Клуни.