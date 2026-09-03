До дни ограничават достъпа и запечатват 6 сгради в "Баба Алино"

Достъпът до част от сградите в комплекса „Баба Алино“ във Варна ще бъде ограничен, а самите сгради ще бъдат запечатани. Преди това трябва да бъде прекъснато електрозахранването и водоснабдяването им.

Това обяви пред bTV заместник-кметът на Варна по градоустройство и архитектура инж. Пламен Китипов.

По думите му вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора.

„Това са незаконни строежи, там не е редно да има обитатели“, заяви той.

Очакванията на общината са още тази седмица ВиК и „Енерго-Про“ да приключат действията по прекъсване на захранването. След това ще се пристъпи към физическото запечатване на сградите.

„Те ще бъдат без захранване, няма да бъдат годни за обитаване“, каза Китипов.

На въпрос колко голям ще бъде мащабът на мярката той посочи, че доколкото е запознат, става дума за един имот с около шест сгради, в които има множество индивидуални имоти.

„Това са въобще сгради, които се обитават. Ще бъдат запечатани“, потвърди заместник-кметът.

Хората в „Баба Алино“: Как ще ми забранят да вляза в собственото си жилище?

Зад административните процедури обаче стоят хора, които казват, че са купили имотите си добросъвестно, разполагат с нотариални актове, декларирали са собствеността си пред Община Варна и са плащали данъци и такси.

Сега те са изправени пред перспективата да останат без ток и вода, а достъпът до домовете им да бъде физически ограничен.

„Не мога да си обясня как ще ми забранят да си вляза в моето жилище. Аз живея тук. И как ще седя отвън? Не мога да си обясня това ограничение“, казва Любимка Христова, собственик на имот в комплекса.

Тя и останалите собственици настояват за отговор на въпроса как документи, въз основа на които са извършвани сделки и са откривани данъчни партиди, впоследствие се оказват свързани с незаконни строежи.

„Как при издаване на документи за търпимост, издадени от общината, в един момент тези документи се установяват, че са невалидни? Нашите документи, които са ни издадени за покупката на жилища, преминаване на сделка през нотариус, се установиха, че също са незаконни. И как на базата на кое в „Местни данъци“ се образуваха партиди, на които ние плащаме данъците, и в един момент се установи, че всичко е незаконно?“, пита тя.

По думите ѝ собствениците искат среща с кмета на Варна, но до момента такава не се е състояла.

Напрежението в комплекса се засилва и заради вече прекъснатото електрозахранване.

По информация от мястото заповед на общината от септември 2025 г. е предвиждала токът да бъде спрян на пет обекта. При изпълнението ѝ обаче без електричество са останали още около 30.

Междувременно тече и тридневен срок, даден от ВиК, за осигуряване на достъп до въпросните пет обекта, за да бъде спряна водата им. В противен случай има опасност водоснабдяването да бъде прекъснато за значително по-голяма част от комплекса.

Именно това поставя хората в ситуация, в която не знаят какво предстои и дали ще могат да останат в жилищата си.

„Продадоха жилището си в Николаев, за да дойдат тук, бягайки от войната“

Друг собственик в „Баба Алино“ постави акцент върху човешката страна на казуса. Той разказа, че е закупил апартамент и две паркоместа с нотариален акт, декларирал ги е в Община Варна и плаща данъци и такса смет.

По думите му в комплекса има и хора, които са дошли в България от Украйна.

Той даде пример с Виктория от Николаев, която има едногодишно внуче.

„Продадоха жилището в Николаев, за да дойдат тук, бягайки от войната“, разказа собственикът.

Според него в „Баба Алино“ живеят семейства с малки деца, които са закупили имотите си като добросъвестни купувачи и сега са изправени пред опасността да останат без основни условия за живот.

„Как интересите на Община Варна ще бъдат защитени, когато бъде спрян токът и водата на живеещите в тези имоти добросъвестни собственици? Това за мен е необяснимо“, каза той.

Мъжът е пропътувал 140 километра от Силистра, за да бъде в комплекса и да изрази солидарност с живеещите там. Самият той е инвеститор и отдава апартаменти и паркоместа под наем, но казва, че е дошъл заради хората, които действително обитават комплекса.

Според него институциите трябва да потърсят решение, което да отчита не само буквата на закона, но и последиците за хората.

Той обяви още, че се очаква телевизия от Германия да пристигне в комплекса, за да снима документален филм за случая, и че ще направи възможното казусът да получи публичност и извън България.

Зам.-кметът: Общината няма пряк ангажимент към пострадалите от такива сделки

На въпроса какво трябва да направят хората, които реално живеят в сградите, Пламен Китипов заяви, че общината осъзнава социалния проблем.

„Ние си даваме сметка за социалния проблем, за това напрежение, което се създава от подобен тип ситуация“, каза той.

Заместник-кметът обаче уточни, че „общината няма пряк ангажимент към пострадалите от такъв тип сделки с некоректни търговци в общия случай“.

Според него Законът за устройство на територията определя стъпките, които администрацията трябва да предприеме при незаконно строителство. Една от тях е именно ограничаването на достъпа до незаконно построени или строящи се обекти.

Може ли да се стигне до събаряне на домовете? „Трябва да се стигне“

Към момента има 19 заповеди за премахване, а според казаното в предаването предстоят още три.

На въпрос дали може да се стигне до събаряне на жилищата на хората Пламен Китипов отговори: „Трябва да се стигне. Това предвижда законът.“

По думите му към този момент няма друга алтернатива.

„Законът не предвижда друго, освен премахване на незаконните сгради. Към момента няма алтернатива на този процес“, заяви заместник-кметът.

Издадените заповеди обаче се обжалват в съда.

Китипов посочи, че именно в съдебните производства трябва да бъдат изяснени обстоятелствата около издаването им, както и щетите, които собствениците са понесли и откъде произтичат те.

Тогава според него може да се търси и възстановяване на направени разходи.

Как цял комплекс се оказва незаконен?

Един от основните въпроси на собствениците е как се е стигнало дотук, след като комплексът не е изграден за ден, а институциите са знаели за съществуването му.

Хората посочват, че имат нотариални актове, плащали са данъци и такса смет и имат открити партиди.

Пламен Китипов призна, че действията на институциите е трябвало да бъдат предприети значително по-рано.

„Категорично е трябвало да бъдат предприети действия по-рано. Категорично е трябвало органите на общината, които се занимават с незаконното строителство, включително и на район „Приморски“, да бъдат по-оперативни, по-безкомпромисни“, заяви той.

По думите му е направен опит законът да бъде заобиколен по начин, който е прецедент заради мащаба си.

Заместник-кметът обясни, че при „Баба Алино“ не става въпрос за десетки самостоятелни и несвързани строежи, а за комплекс – обща инвестиция, свързана с един кръг фирми с една собственост и реализирана върху няколко имота.

Според него именно заради мащаба на инвестицията роля има не само общината, но и държавата.

Китипов призна и че според него в общинската администрация има хора, които имат принос за създалата се ситуация.

„Според мен има, да. И част от тях вече не са в общината“, заяви той.

Кои са останалите – заместник-кметът не посочи.

По думите му текат вътрешни проверки и след приключването им трябва да стане ясно кой какво отношение е имал към процеса и каква отговорност може да бъде потърсена. Самият Китипов заяви, че е научил за казуса в края на 2024 г. или началото на 2025 г., въпреки че е заместник-кмет от началото на 2024 г.

Той обясни, че незаконното строителство не е било в неговия ресор и че след получаването на официална информация общината е реагирала.

„Аз лично по никакъв начин не съм толерирал този процес и нямам никакво отношение към прикриването на незаконното строителство“, заяви той.

„Няма лесен изход“

За хората в „Баба Алино“ обаче въпросът вече не е само юридически.

Те питат как са могли да купят имоти с нотариални актове, да ги декларират пред общината, да плащат данъци и такси, а сега да се окажат пред перспективата да бъдат изведени от тях.

„Не мога да си обясня как ще ми забранят да си вляза в моето жилище. Аз живея тук“, казва Любимка Христова.

От другата страна е позицията на общината – че строежите са незаконни и законът предвижда тяхното премахване.

А непосредствената следваща стъпка вече е очертана: след прекъсването на тока и водата част от обитаваните сгради трябва да бъдат запечатани и достъпът до тях да бъде ограничен.