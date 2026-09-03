Моторист загина тази сутрин край Разлог

Моторист загина тази сутрин при катастрофа с микробус край Разлог. При тежкия инцидент е пострадала и жена, съобщават от полицията.

Катастрофата е станала малко след 10:00 ч. днес. Водачът на мотоциклета е загинал, неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Асен Велев" в Разлог.

Движението в района се регулира от полицейски служители, които са на място.