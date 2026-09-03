"Част от убийците са на свобода": Протест заради смъртта на Георги Кузев

Смятаме, че част от убийците на Георги Кузев от Младежкия хълм са на свобода. Това заяви адвокат Атанас Бояджиев, който е организатор на протеста пред Съдебната палата в Пловдив с искане за справедлив процес за замесените в зверството от началото на август.

Адвокат Бояджиев посочи, че хората се събират, за да поискат най-тежките наказания за замесените.

Освен това се събират и подписи с искане да се премахне автоматичното редуциране на присъдите на непълнолетни.

„Смятаме, че прокуратурата прави грешка като повдига обвинения на порции. Все още има незадържани лица, които нанасят удари на Георги. Това се вижда на разпространените видеоклипове. Настояваме тези лица да бъдат задържани и изправени пред съда“, каза още адвокат Бояджиев.

„Искаме да има справедлив процес. Трябва ясно да се разграничи кой умишлено е извършил престъплението и каква роля има. Не може непълнолетни деца да са толкова жестоки към един обикновен гражданин“, каза учителка, която участва в протеста пред Съдебната палата в Пловдив.

В 10 часа в Апелативния съд започна разглеждането на мярката за неотклонение на един от новозадържаните за убийството на Младежкия хълм. Припомняме, че само най-малкият обжалва задържането си под стража.