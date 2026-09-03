Ще бъдат ли разбъркани картите за президентските избори?

Продължава регистрацията на кандидатите за президентските избори. Според политолога Яница Петкова никога не е изключено някой да разбърка картите, "макар че на този етап гледаме около второто и третото място - за това кой ще отиде на балотаж".

"Причините са ясни за всички - ранното обявяване на кандидатурата на г-жа Йотова, позицията, която тя заема, инерцията, която има ПБ, яснотите около другите кандидати и неяснотите, които има около кандидати, които очакваме. Бавенето демонстрира слабост. Това не означава, че всичко е ясно", каза тя в "България сутрин".

Журналистът Георги Куртев описа като тежка ситуацията в ГЕРБ по отношение на решението им.

"Като че ли за ГЕРБ президентската институция не е като нещо, което трябва да го има на всяка цена. Забелязахме го от термина, който използва Бойко Борисов тези дни, че ГЕРБ не е олимпийска партия просто за участието. Една кандидатура на ГЕРБ, която не достига до балотаж, би била доста сериозно падение на партията.. Затова решението им ще е много трудно", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

"Възраждане" все още не е обявила кандидатура, отбеляза Петкова.

"Гюров ще се състезава с хора, от които потенциално би могла да привлече и Йотова гласове. Очевидно е, че Гюров и кандидат на "Възраждане" не биха могли да влязат в един канал. Гюров трябва да направи своите мостове към определени електорати, в това число към ГЕРБ. Ще са решаващи тези гласове на избирателите на ГЕРБ", на мнение е политологът.

Важно е хората какви послания ще чуят и кого ще послушат, изтъкна Куртев.

"В случая с ГЕРБ - това е лидерска партия. Ако лидерът каже "правим така", твърдият електорат ще тръгне рязко в тази посока. Тези избори са много мажоритарни. Хората често гласуват не рационално, а чисто емоционално. Гюров отваря ветрилото, гледа да се дистанцира от останалите политически партии. Мачът изобщо не е свирен. Изненади са възможни", каза още журналистът.

Според Петкова всяка грешка на управляващото мнозинство ще се пише на Йотова.

"Очакването е дебатите около бюджета да се позабавят до след изборите за президент. Ясно е, че ще има втори тур, там ще се решават нещата. Има вероятност част от гражданите отново да се въздържат от това да отидат, кампанията е от важност", допълни тя.

Дебатът, който ще се случи около бюджета, ще бъде използван за предизборни цели, подчерта Куртев.

"Обикновено за обществото е вредно разговорът за бюджет и кампания да се провеждат по едно и също време", заяви Петкова.

Куртев от своя страна не изключи да има черен пиар.

"Следващият президент ще бъде пет до десет години", напомни Куртев.