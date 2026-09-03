На 7 септември в София безплатното благотворително събитие "Превенция на рака" ще срещне медицината, красотата и човешката съпричастност в името на една кауза - подкрепата за жените, преминали през лечение на рак на гърдата.

"Тази подкрепа е основополагаща не само за отношенията в нашето общество, но и като цяло, тъй като забелязвам, че не само през последните години, а по принцип един от основните проблеми на нашето общество е, че приема своето здраве за даденост, а не за лична отговорност. Това е идеята на нашето събитие - да накараме хората и да ги насърчим да бъдат по-информирани, по-отговорни към собственото си здраве и да му обръщат внимание не когато вече са получили диагноза и изпитват симптоми, а с цел превенция и профилактика", каза съорганизаторът на събитието и специалистът по перманентен грим Дарена Трендафилова в студиото на "България сутрин".

Вили Боршукова призна, че преди 16 години е преборила рак на дебелото черво.

"Основах асоциация, която се казва "Промени живота си сега" - тя е точно за хора, които преминават през това коварно заболяване. Когато диагнозата, не е лесно, това е изключително тежък момент в живота на всеки един и заради това организираме това събитие, за да кажем на хората, че не са сами. Жените се подкрепяме една друга, Аз мога да разкажа през какво преминах, каква роля имаше здравословното хранене, какво ми костваше всичко това и как извървях този път", допълни тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Трендафилова изрази мнение, че когато хората чуят диагнозата, започват да се притесняват да я споделят с околните.

"Това също е част от нашата програма и нашето събитие - да приобщим тези хора и да ги накараме да вярват, че не сами с своя път. С това събитие ние искаме да върнем усмивките, увереността и чувството за женственост. Когато правя перманентен грим на хора, които наистина имат нужда, а не го правят от суета, изпитвам истинско удовлетворение. Това ме зарежда. Всеки един посетител на събитието ще има възможност да се консултира с нас. Ангажирала съм и много специалисти по перманентен грим, които ще бъдат на място и ще работят абсолютно безвъзмездно с всеки, който е загубил веждите си вследствие на онкологично заболяване или алопеция, независимо дали мъже, или жени", подчерта гостът.

На място ще има и медицински татуисти, които създават 3D татуировки за възстановяване на ареолата след пълна мастектомия, а също ще има и специалист, който се занимава се с микропигментация на скалпа при загуба на коса.

"Нашето сдружение дарява перуки на деца и млади хора до 18 години, както и на социално слаби. На място ще има и перуки. Косата е едно от най-важните неща за жената. Загубата на коса е един изключително голям шок. Косата е нещо, което дава самочувствие и идентичност", категорична е Боршукова.