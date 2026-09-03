Митничари спипаха румънка със злато за 50 000 евро

Над 700 грама контрабандни златни изделия са задържани на Митнически пункт Лесово, съобщиха от Агенция "Митници".

Златото е било укрито по тялото и в ръчната чанта на румънска гражданка, пътуваща в автомобил с прикачена каравана.

Превозното средство с британска регистрация пристигнало на пункта на 1 септември на излизане от България по маршрут от Великобритания през Турция към Кипър.

Пред митническите служители водачът и пътниците заявили, че не пренасят нищо за деклариране.

При последвалата щателна проверка, извършена съвместно с "Гранична полиция", инспекторите открили пакети с бижутерийни изделия от жълт метал в чантата и по тялото на една от пътничките.

Експертизата установила, че изделията са от злато с общо тегло 708 грама и стойност 50 140,56 евро.

Контрабандното злато е иззето, а на жената е съставен акт за административно нарушение, пише БГНЕС.