Проф. Стойчев: Има двойно поскъпване на живота в България за една година

Инфлацията в България се ускори осезаемо през август, като страната ни вече е с третото най-високо равнище сред държавите от еврозоната. Годишният ръст на потребителските цени достига 5,1% при 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат.

"Налице са индикатори на първична бъдеща рецесия в българската икономика. Тя ще настъпи като следствие на прегряване на българския мотор, който не е готов за тези високи нива на инфлация, нито за този висок дефицит, който ще бъде заложен вероятно и в Бюджет 2027", заяви икономистът проф. Косьо Стойчев в "България сутрин".

Ще наблюдаваме намаляване на икономическия растеж в страната, въпреки прогнозите, смята той.

"Всичко, което беше 10 лв., в момента е 10 евро. От гледна точка на потребителската кошница - имаме двойно поскъпване на живота в България за тази една година. За услугите е нормален процес, тъй като вече нашата икономика, над 65%, са заети в сектор "Услуги". Нормално е този сектор да расте, там е най-квалифицираният труд. Услугите, свързани със строителство, услуги към личността са на двойни цени", коментира проф. Стойчев.

По думите му умението ще бъде не в това да гоним бързо европейските страни, а да догоним с такъв темп, че останалите сектори на икономиката, които се хранят от тази финансова пирамида, да успеят да захранят със стойност и капитал нарастването.

"Да се запази балансът, без икономическият ни мотор да прегори. В абсолютно всички страни членки на ЕС, които преминаха към еврото, имаха този синдром, при нас обаче той е 100%. В Италия е около 60, може би най-добре протече в Германия. Българските правителства не биваше да дават такива обещания", подчерта пред Bulgaria ON AIR икономистът.

Проф. Стойчев изтъкна, че компаниите в съвременния свят са пристрастени към паричния поток на числата.

"Това означава, че когато виждате банковата сметка и финансовите резултати на компанията, очаквате бордът да постигне определени резултати, които се изразяват в определени стойности на съответното тримесечие на годината, и извършват коригиращи действия, съобразно случващото се. Всички калкулираха неопределен риск", обясни той.

Зад всяко правителство стои политическа подкрепа, а зад всяка политическа подкрепа стоят сърцата на избирателите, коментира гостът.

"Всичко, което носи избирателни гласове, ще се реализира, ако граничи и с глупост. Това е действителността. Бяха реализирани много политики, които не дадоха резултат. Свидетели сме на популистки мерки, които предлагат едно и също. Няма задълбочен анализ", коментира проф. Стойчев.

Относно инвестициите, той допълни, че има повишаване на интереса към България.