Плетени карета от цяла България ще бъдат събрани в огромна рокля

Над 1500 плетени карета, изпратени от различни краища на България, ще бъдат събрани в огромна рокля на сцената на Античния театър в Пловдив навръх Деня на Съединението - 6 септември. Как точно ще изглежда завършената инсталация обаче все още не знае дори нейният създател - дизайнерът Иван Донев.

"Все още не сме я видели готова. Аз самият не знам как ще изглежда", призна той в ефира на предаването "България сутрин".

В инициативата са се включили 513 жени от 152 населени места, както и хиляди дарители и доброволци. Отделните елементи са изработвани на различни места в страната, а на 6 септември за първи път ще бъдат събрани в една цялостна инсталация.

Идеята първоначално била за далеч по-компактна творба, но интересът изненадал дори самия Донев. Само месец след началото ателието му вече било наполовина пълно с плетени карета, изпратени от цяла България.

Много от тях пристигат като дарения от жените, които са ги изплели, или от техните наследници. Заедно с плетивата започнали да идват и писма с личните истории на техните притежатели.

Едно от посланията особено силно впечатлило дизайнера.

"Вашият проект даде смисъл на дните, които ми остават", написала жена, включила се в инициативата.

"Това е проект, който дава смисъл на един човешки живот", коментира Донев.

Работата по проекта излиза извън ателието на дизайнера. Отделните панели са изпращани от различни точки на страната, където са организирани своеобразни модерни седянки.

Така инициативата срещнала хора, които дотогава дори не се познавали.

"Създадохме общност от жени от цяла България - съседи, които не се познаваха, днес са приятели", разказа Донев.

По думите му именно това е едно от най-големите постижения на проекта, чиято цел е и да отдаде почит на труда на българската жена.

Мащабната инициатива се развива само за пет месеца и разчита основно на доброволен труд и малки дарения.

"Не търся спонсор, който да плати събитието, а хора с малки дарения", обясни дизайнерът.

Само за няколко часа са били събрани 2600 евро, но необходимата за реализацията сума все още не е осигурена изцяло.

Донев благодари на Община Пловдив за безвъзмездното предоставяне на сцената на Античния театър и подчерта, че проектът е под патронажа на президента Илияна Йотова.

Инициативата не е била посрещната само с подкрепа. Донев разказа, че проектът е предизвикал и присмех, но негативните реакции са го мотивирали да продължи.

"Вехти карета, с които създаваш култура" – така, по думите му, са коментирали проекта някои от критиците сред "богатия елит на България".

На 6 септември хилядите отделни елементи ще бъдат събрани на сцената на Античния театър. Събитието има и благотворителна кауза в подкрепа на дейността на "Каритас" за възрастни хора.