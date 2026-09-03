Джордж и Амал Клуни превзеха Венеция със стил

Един от най-чаканите филмови фестивали започна! Венеция разпъна своите червени килими и пусна всичките си VIP водни таксита, за да посрещне звезди от цял свят за 83-ото издание на емблематичния си филмов фестивал, даващ началото на наградния сезон в Холивуд.

Преди официалния старт и първите снимки на червения килим, звездите бяха снимани на луксозни водни таксита, превозващи ги до крайната им дестинация. Сред първите, които стъпиха на венецианска земя бяха Джордж и Амал Клуни, на които не им се наложи да пътуват дълго, тъй като прекараха почти цялото лято във вилата си на бреговете на езерото Комо.

Въпреки че основната резиденция на семейство Клуни е ферма във Франция, те прекарват най-горещите дни от годината в Италия, посрещайки известните си приятели на вечери на открито и партита до зори. Заедно с тях във вилата в Комо живеят и близнаците им Ела и Александър, които обаче не ги придружиха във Венеция.

Семейство Клуни беше забелязано да пристига с водно такси, като Джордж заложи на ежедневна тъмносиня тениска с якичка, бели панталони с колан, слънчеви очила и черна раница.

От своя страна, Амал Клуни показа стил в масленозелен костюм, състоящ се от блейзър, потник и къси панталонки. Адвокатката по човешките права завърши визията си със слънчеви очила и пусната коса, вееща се на лекия бриз. Целият тоалет на Амал е дело на марката Tom Ford.

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