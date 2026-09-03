След Коща, Роберт Фицо също идва на посещение в България

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Словашката република Роберт Фицо, който пристига на официално посещение в България утре, 4 септември.

Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

От 10.30 часа с официална церемония на пл. “Св. Александър Невски“ премиерът Румен Радев ще посрещне словашкия си колега.

По-късно в сградата на Министерския съвет Румен Радев и Роберт Фицо ще проведат среща “на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.

Около 12.00 часа двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите.

