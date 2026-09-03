Администрацията на Тръмп съди училища, помагали на деца тайно да променят пола си

Администрацията на Доналд Тръмп съди училищен район в Канзас Сити за предполагаемо улесняване на "прехода към друг пол" за ученици, без родителите им да бъдат информирани.

Министерството на правосъдието (DoJ) и прокурорът на САЩ в Канзас заведоха дело, обвинявайки държавните училища в Канзас Сити, Канзас, в нарушаване на федералните закони за защита, пишат от The Times.

В правната жалба, подадена до окръжния съд на САЩ в Канзас, правителството твърди, че училищният район е нарушил Закона за образователните права и поверителност на семейството (FERPA) и Изменението за защита на правата на учениците (PPRA).

Делото се основава на вътрешните насоки на училищния район за "трансджендър и несъответстващи на пола ученици". Документът включва насоки, които инструктират персонала да разработва и прилага планове за "преход" за децата. Насоките не изискват училището да информира родителите на децата, като се посочва, че ако ученик не желае родителят или настойникът му да бъде уведомен, искането може да се разглежда за всеки отделен случай.

В жалбата се твърди, че това нарушава FERPA, който забранява на училищния район да поддържа политики, които отказват или възпрепятстват родителите да упражняват правото си да проверяват образователните досиета на детето си. Районът е обвинен и в нарушаване на PPRA, който изисква писмено съгласие на родителите, преди училището да може да изиска от децата да се подложат на проучване, анализ или оценка, разкриваща чувствителна информация за ученика или семейството на ученика.

Делото, което призовава за съдебна забрана за спиране на прилагането на насоките, бележи поредния ход на администрацията на Тръмп в опита ѝ да ограничи грижите и достъпа на транссексуалните за младите хора.

"Родителските права са от първостепенно значение за функционирането на американските държавни училища, а държавните училища в Канзас Сити, Канзас, не познават децата по-добре от собствените им родители", каза Хармит К. Дилън, помощник-главен прокурор на отдела за граждански права на Министерството на правосъдието. "Министерството няма да толерира училищните райони да играят бързо и свободно с федералния закон в услуга на радикалната джендър идеология."

"В продължение на десетилетия училищата функционираха с малка отчетност, тъй като федералните закони за родителските права, като FERPA и PPRA, не се прилагаха, което позволяваше на някои райони да изключват родителите от дълбоко лични въпроси, свързани със собствените им деца", каза Линда Макмеън, министърът на образованието. "Тази ера свърши. Администрацията на Тръмп прилага тези закони в безпрецедентен мащаб и ясно заявява, че училищата не могат да крият чувствителна информация от родителите и очакват да работят безнаказано."

Министерството на правосъдието за първи път заплаши да предприеме съдебни действия през юли, ако училищният район не спази списък с изисквания относно насоките си за транссексуални.

Д-р Анна Стъбълфийлд, началник на училището, каза по това време, че няма спомен да е имало случай, в който училищата са укривали чувствителна информация от родител.

"Това също не е политика, а насока", каза Стъбълфийлд. "И никъде в насоките не пише "да се укрива информация от родителите". Нямаме причина или стимул да укриваме информация от родителите за каквото и да е, на което имат право".

Говорител на областта заяви пред местната телевизионна мрежа KSHB:

"Противно на твърденията в жалбата, областта твърди, че е в пълно съответствие с FERPA и PPRA и е разочарована от решението на Министерството на правосъдието да заведе дело. Тъй като този въпрос сега е висящ във федералния съд, областта ще отговори на жалбата чрез съответния правен процес и няма да прави допълнителни коментари към този момент."