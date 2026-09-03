След атаката с дрон: Има ли риск Русия да засили саботажите в Европа?

Германските власти заявиха, че Русия стои зад атаката с дрон на летище "Лайпциг/Хале" в източната част на страната през август.

Зачестилите инциденти с дронове коментираха бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов и международният анализатор Ивайло Иванов. Инциденти има с дронове имаше и на наша територия.

"Много по-важна е стратегическата позиция - след 100 дни управление очакването е да има яснота за основните рискови заплахи и на стратегиите за действие. Германия е засегната страна и има ясна позиция. Солидарни сме в рамките на НАТО и ЕС. Важно е какви мерки се приемат, за да защитим критичната ни инфраструктура и нашите граждани. По спешност придобихме американска система за защита без да имаме визия и достатъчно ясна организация в справянето с такъв вид заплахи", заяви Шаламанов в "Денят ON AIR".

Според Иванов думите на руския президент Владимир Путин не значат нищо, трябва да следим неговите действия.

"Германия винаги е имала предпазлив подход към Русия и се е стремяла да не е ескалира ситуацията с пряко назоваване на Русия. Имаше единствен случай до този момент, в който Русия беше пряко обвинена от Германия и това беше през 2019 г., когато чеченски мигрант беше убит през деня в парк в Берлин. Руският президент изключително държеше на този човек", каза Иванов за Bulgaria ON AIR.

Ще има ли нов заплахи

Заплахи, по думите на Шаламанов, има в цяла Европа, които не са били разкрити.

"Тенденциозно се мълчи от властта, която явно не желае да заеме ясна позиция по отношение на заплахите от Русия. Демокрациите са най-уязвими по време на избори. Неслучайно руските служби търсят такива периоди и тогава засилват саботажните действия. Затова ни трябва яснота как посрещаме такива заплахи. Уязвими сме, защото пропуснахме дълъг период от време да създадем капацитет и механизъм на консултации с нашите съюзници, някои от които очевидно имат по-добри служби за разузнаване", коментира бившият министър.

"В настоящия момент не е най-добре да се свика Консултативен съвет, тъй като на практика сме в предизборна кампания. Трябва премиерът да свика Съвета по сигурността. Имаме 6 руски гражданина, които прокуратурата обвини преди няколко години за взривовете. Не съм чул информация по този въпрос. Може би част от мълчанието на управляващите е именно заради наближаването на президентските избори", каза още Иванов.