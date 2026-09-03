Кейти Холмс похвали новото гадже и го показа в Instagram

Кейти Холмс явно е много щастлива с новото си гадже - Джейсън Бард Ярмоски. 47-годишната актриса и художникът вече официално се показаха като двойка в социалната мрежа Instagram. А повод за това стана рожденият ден на Джейсън. Той скоро навърши 39 години.

В сряда Кейти сподели в профила си снимка, на която се вижда как двамата са се гушнали и се гледат влюбено. Те държат микрофони. После пък има тъмен кадър, на който се забелязва торта с много свещички.

"Честит рожден ден на най-добрия от най-добрите", написа актрисата към своята публикация.

Тя веднага събра много харесвания и коментари. А художникът също сподели този пост в своя профил.

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