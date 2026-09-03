Зеленски: Украйна очаква Уиткоф и Кушнер в Киев в близките дни

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че в близките дни в Киев се очакват американските пратеници на Доналд Тръмп Стив Уитков и Джаред Кушнер.

Предстоящото посещение ще бъде първото за двамата американски пратеници в Украйна след поредица от пътувания до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин и други високопоставени руски представители.

Според Зеленски се очаква Уиткоф и Кушнер отново да пътуват до Москва. Той посочи, че вече са определени предварителни дати за визитата им в Киев и че украинската страна се подготвя за срещите.

"Очакваме да видим представителите на президента на САЩ тук, в Киев. Очакваме срещата да се състои в близките дни“, каза Зеленски, цитиран от Kyiv independent.

"Това е много важно. Важно е Съединените щати да останат активни. Готови сме да се срещнем с тях в Украйна – на подходящо равнище и за съдържателни разговори", каза още украинският лидер.

Засеа от страна на Вашингтон няма официално изявление по повод плановете на преговарящите да посетят Киев.

Очакваше се Уиткоф и Кушнер да направят първите си посещения в Украйна по-рано този месец, но пътуването беше отложено – по данни, тъй като Тръмп е искал да задържи дипломатите близо до себе си заради нерешеното противопоставяне с Иран.

Изявлението на Зеленски идва дни след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесент се срещна с руския финансов министър Антон Силуанов в САЩ, за да обсъдят мирния план на Тръмп, състоящ се от 28 точки.

Първоначалната версия на мирния план от 28 точки, изготвен с посредничеството на Уиткоф и руския пратеник Кирил Дмитриев и публикуван за първи път миналия ноември, съдържаше тежки изисквания към Украйна и масово се възприемаше като искане за капитулация на Киев.

Впоследствие планът беше преработен и съкратен до 20 точки в хода на поредица от разговори между украински и западни представители, но Кремъл отхвърли промените и преговорите стигнаха до задънена улица.

Остава неясно коя версия на мирния план е представил Бесент, а украински представител заяви пред Kyiv Independent, че Украйна "не знае нищо“ за срещата на ръководителя на Министерството на финансите с руския министър.